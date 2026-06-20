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В Броварах легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус: погиб ребенок, есть раненые

04:38 20.06.2026 Сб
2 мин
Девять человек оказались в больнице
aimg Екатерина Коваль
В Броварах легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус: погиб ребенок, есть раненые Фото: столкновение автобуса и легкового автомобиля в Броварах (facebook.com/pol.kyivregion)
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В городе Бровары Киевской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии на месте погиб двухлетний ребенок, а еще девять человек, среди которых есть несовершеннолетние, получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение полиции Киевской области.

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 19 июня, в 19:55 на улице Привокзальной. Правоохранители предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по городской улице, по пока неустановленным причинам выехал на встречную полосу.

На высокой скорости легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с автобусом, которым управлял 54-летний водитель.

В результате мощного удара двухлетняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась непосредственно на месте происшествия до прибытия медиков.

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Сам водитель автомобиля ВАЗ и еще восемь его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. По информации правоохранителей, среди травмированных пассажиров, находившихся в переполненном легковом автомобиле, есть малолетние дети.

В настоящее время следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего смерть потерпевшего.

Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность.

Кабинет министров в настоящее время разрабатывает комплекс мер по существенному ужесточению ответственности водителей. Члены правительства готовят строгие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости, а также планируют изменить систему фиксации нарушений.

К разработке новых правил привела серия тяжких ДТП, произошедших за последние дни. В частности, 14 июня в Шептицком на Львовщине в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибла женщина, а еще четверо человек, среди которых двое детей, попали в больницу.

Кроме того, в начале июня в Киеве на "Кардачах" водитель на большой скорости врезался в подземный пешеходный переход, убив четырех человек, в том числе ребенка. Как выяснилось в ходе расследования, виновник столичной трагедии был злостным нарушителем и имел почти 40 административных протоколов за игнорирование ПДД.

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