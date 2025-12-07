Облачно, местами дождь и туман: какой будет погода в Украине 8 декабря

В Украине завтра, 8 декабря, будет облачно. В некоторых областях ожидается дождь и туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В целом в Украине завтра существенных осадков не прогнозируется, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
В Киеве и области завтра будет облачно, без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали теплый старт зимы в декабре 2025 года.
Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.
В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.