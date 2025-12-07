Облачно, местами дождь и туман: какой будет погода в Украине 8 декабря

В целом в Украине завтра существенных осадков не прогнозируется, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно, без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.