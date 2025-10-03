Без дождей, но с заморозками: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса.

Поэтому осадков не ожидается, а сквозь тяжелые серые облака время от времени будут пробиваться солнечные лучи. И только на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Вместе с тем ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Воздушные потоки будут двигаться с востока, северо-востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Значения температуры в большинстве западных и северных областей в ночные часы будут в пределах 1-6° тепла.

Также, по предупреждению синоптиков, ожидаются заморозки на поверхности грунта, а на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине в воздухе 0-3°, зато в дневные часы значения температуры будут достигать 8-13° тепла.

На остальной территории ночью 4-9°, днем 14-19°. На высокогорье Карпат температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Без осадков.

Ночью и утром по области местами туман.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем 8-13° тепла;

В Киеве ночью около 5° тепла, днем 11-13°.