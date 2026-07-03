Хлеб может подорожать на 5%: в пекарской отрасли назвали главный фактор роста цен

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Возможно подорожание: хлеб в июле может вырасти в цене примерно на 5% из-за увеличения себестоимости производства.

хлеб в июле может вырасти в цене примерно на 5% из-за увеличения себестоимости производства. Главная причина: повышение требований к средней зарплате для бронирования работников до 26 тыс. грн.

повышение требований к средней зарплате для бронирования работников до 26 тыс. грн. Структура затрат: зарплаты составляют более 20% себестоимости, поэтому их рост напрямую влияет на цену.

зарплаты составляют более 20% себестоимости, поэтому их рост напрямую влияет на цену. Другие факторы: жара, энергозатраты, логистика и импорт влияют, но гораздо меньше.

жара, энергозатраты, логистика и импорт влияют, но гораздо меньше. Урожай и зерно: ожидаемый урожай стабилен, резких изменений цен на хлеб из-за зерна летом не прогнозируют.

– Ожидается ли подорожание хлеба в июле?

– Сейчас речь идет о необходимости незначительного повышения цены на хлеб – примерно на 5%.

Почему возникла такая необходимость? Основной фактор – не общий рост отдельных расходов, а изменения в условиях бронирования военнообязанных работников.

30 мая было принято постановление Кабинета министров №692, которое внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года. Она изменяет условия бронирования работников. Одним из основных требований является повышение средней заработной платы на предприятии. Чтобы предприятие имело право бронировать работников, средняя зарплата должна составлять около 26 тысяч гривен. Раньше этот показатель был около 21 тысячи гривен. То есть зарплаты необходимо повысить более чем на 20%.

Это существенно отразится на себестоимости продукции. Если заработная плата составляет примерно 25% себестоимости, а ее нужно повысить более чем на 20%, то стоимость продукции увеличится примерно на 5–6% .

В то же время хочу подчеркнуть: речь не идет о том, что пекари поднимут цены, чтобы больше заработать. Речь о начисленной зарплате. Если средняя начисленная зарплата будет составлять 26 тысяч гривен, то работники будут получать примерно 20 тысяч гривен на руки. Вряд ли сегодня это можно считать высокой зарплатой, особенно учитывая, что люди работают ночью, в выходные и праздничные дни.

Именно этот фактор станет основной причиной удорожания хлеба. Я оцениваю возможное повышение цены примерно в 5%.

– Есть ли другие факторы, влияющие на себестоимость производства?

– Да, они есть, но их влияние значительно меньше.

К примеру, жара. Она увеличивает расход, поскольку для качественного производства теста нужно охлаждать воду и поддерживать соответствующую температуру воздуха в производственных помещениях. На одном из предприятий, которые я посещал на прошлой неделе, температура в цехе превышала 50 °C. В таких условиях тесто быстро перекисывает и изменяет свои свойства, поэтому необходимо использовать системы охлаждения. Это означает дополнительные затраты на электроэнергию.

Также в жару больше энергии потребляет транспорт – работают кондиционеры, растут общие затраты на эксплуатацию.

Есть и другие факторы: содержание оборудования, вспомогательное сырье, импортные компоненты, которые дорожают логистикой и валютным курсом.

В то же время цена муки в последнее время практически не изменялась . Кое-где даже фиксировалось незначительное удешевление – примерно на 100–200 гривен за тонну при цене около 15 тысяч гривен. Это всего около 1%. Если учесть, что мука составляет около трети себестоимости, то ее удешевление влияет на конечную себестоимость лишь примерно на 0,3%, что практически не ощущается.

Вместо этого дорожают другие составляющие : импортное сырье, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, ведь дефицит кадров существует не только в пекарской отрасли, но и в компаниях, обслуживающих производства.

Все эти причины прибавляют лишь десятые доли процента к себестоимости. А вот повышение зарплат более чем на 20% означает рост расходов примерно на 5%, и этого производители уже не могут компенсировать за свой счет. Сегодня хлебопекарные предприятия не имеют такой рентабельности, чтобы работать себе в убыток.

Если говорить о структуре себестоимости, наибольшую долю занимает сырье – около 40% . Из них более 30% приходится на муку, далее масло, сахар, дрожжи и другие компоненты. Следующей по величине статьей расходов является заработная плата – более 20%. Далее следуют энергоносители, налоги и прочие расходы.

– Может ли новый урожай зерна повлиять на стоимость хлеба уже этим летом?

– Может, но пока говорить об этом рано.

Относительно объемов урожая прогнозы положительные . Ожидается, что общий урожай зерновых составит около 83 млн. тонн, а пшеницы – более 20 млн. тонн. В то же время главный вопрос – качество зерна.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению доли продовольственной пшеницы в общем урожае. Именно от этого в значительной степени зависит его цена.

Кроме того, на цену украинской пшеницы больше всего влияют мировые рынки, ведь это экспортно ориентированная культура . Наши внутренние затраты на выращивание для мировых трейдеров не являются определяющими.

Для внутреннего потребления Украине нужна только часть урожая, остальные экспортируются. Поэтому ожидать резких изменений цен из-за нового урожая не стоит.

Более точные прогнозы можно будет делать не раньше второй половины августа, когда станет понятно качество зерна и ситуация на мировом рынке.

К тому же, пшеницу нового урожая начинают использовать для производства муки только в конце августа или уже в сентябре, ведь после сбора она должна пройти определенный технологический период хранения.

– А как насчет других культур?

– Основными культурами для производства хлеба остаются пшеница и рожь.

Другие виды муки – кукурузная, гречневая, овсяная и т.д. – используются только как добавки и вместе составляют примерно 1–2%.

В прошлом сезоне были определенные трудности с рожью, поскольку урожая едва хватило до нового сезона. В этом году ситуация лучше. Посевные площади увеличились примерно на 7–8%, урожайность прогнозируется хорошей, поэтому ожидается сбор 220–250 тысяч тонн ржи . Для внутреннего производства хлеба нужно около 200 тысяч тонн, поэтому Украина полностью обеспечит себя этой культурой.

Резких ценовых колебаний тоже не ожидается.

В предыдущие годы из-за дефицита ржи его цена даже превышала цену пшеницы. До полномасштабной войны значительная часть ржи и ржаной муки импортировалась из Беларуси. После прекращения поставок возник определенный дефицит, в результате чего приходилось импортировать продукцию из стран Балтии и Польши.

Сейчас ситуация стабилизировалась, поскольку украинские аграрии увеличили площади под рожью. Цена ржи вряд ли существенно снизится, но главное – дефицита больше нет , а производители смогут обеспечить потребителей ржано-пшеничными сортами хлеба.

– Повлияют ли на цены июльская жара и удешевление горючего?

– Снижение цен на горючее существенно не повлияет, поскольку топливо занимает небольшую долю в структуре расходов.

Даже если его цена изменится на 10%, влияние на себестоимость хлеба будет на уровне нескольких десятых процента.

Жара увеличивает затраты на электроэнергию, но этот фактор также вряд ли станет причиной изменения цен. Его влияние я оцениваю примерно в пределах 1%.

Основной причиной возможного повышения цен в ближайшие один-два месяца остаются именно затраты на оплату труда.

Это вынужденный шаг, а не попытка получить сверхприбыли. В отрасли существует острый дефицит кадров, работники часто работают сверхурочно, в ночные смены и выходные. При таких условиях около 20 тысяч гривен "на руки" - это минимальный уровень оплаты труда.

Постановление №692 обязывает предприятия, желающие получить статус критически важных и бронировать работников, повысить зарплаты уже за июнь. Эти зарплаты будут выплачены в июле, именно тогда предприятия ощутят рост расходов, что и станет основанием для пересмотра цен на хлеб.