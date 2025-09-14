Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью

Главное:

Борщевой набор: что будет с ценами и когда выгоднее всего скупать овощи на зиму?

Помидоры, огурцы и перец: как изменилась стоимость за год?

Почему дорожает мясо и когда будет новый скачок цен?

Яйца на вес золота? Чего ждать от цен осенью?

Стоимость хлеба снова вырастет. Насколько подорожает до конца года?

Почему цена на подсолнечное масло "взлетела" и что будет осенью?

Крупы и молочка: стоит ли ждать нового скачка цен?

Яблоки свои, цены – заморские: сколько будет стоить любимый фрукт украинцев?

Цены в Украине продолжают расти, продуктовая инфляция летом 2025 года ускорилась до 23,2%, по данным Госстата. Яблоки за год подорожали почти втрое, капуста – в 2,5 раза, подсолнечное масло – на треть. Ситуацию может несколько улучшить новый урожай, который уже поступает в магазины. Но прогнозы относительно его объемов на некоторые продукты – не слишком утешительные.

РБК-Украина расспросило экспертов, что сейчас происходит с ценами на базовые продукты, как они изменились за год и чего ждать дальше.

Борщевой набор: что будет с ценами и когда выгоднее всего скупать овощи на зиму

Стоимость борщевого набора в Украине за последний месяц снизилась из-за сбора нового урожая.

"Большинство продуктов борщевого набора в сентябре 2025 года стоят дешевле, чем год назад, благодаря благоприятному урожаю и насыщению рынка. Особенно это касается овощей: картофеля, моркови, лука, а также сезонных томатов и огурцов", – объясняет аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Средняя цена на картофель в начале сентября 2025 года составляет около 17 грн/кг, тогда как в сентябре 2024 года она была более 20 грн/кг. В сентябре 2025 года морковь значительно подешевела. Оптовые цены падают уже несколько недель; в конце августа морковь продавали по 8-12 грн/кг, тогда как еще неделей ранее было 10-13 грн.

"Цены на капусту остаются относительно стабильными. На конец августа – начало сентября 2025 года капуста стоила около 6-15 грн/кг на оптовых рынках, почти так же, как и в прошлом году", – говорит аналитик.

Ситуация с луком кардинально изменилась – лук подешевел по сравнению с 2024-м. В начале сентября 2025-го средняя розничная цена репчатого лука упала до 8-10 грн/кг, тогда как в августе была на 30-40% выше.

На 13% подешевела свекла. В августе 2025 года ее продавали за 12,5 гривны, а в августе 2024-го – 14,4 гривны.

"Можно сказать, что сейчас мы на пике сезона всех овощей. То есть цена снижается в условиях рыночного увеличения предложения. Активное предложение будет еще в течение следующего месяца. С первыми холодами цены будут расти, потому что урожай надо будет где-то хранить, а это дополнительные расходы. Грунтовые овощи могут подорожать на 5-8%", - говорит Гопка.

В целом на рынке, по словам Гопка, сегодня не фиксируют дефицита, потому что урожаи картофеля, лука, моркови относительно неплохие.

"Однако мы должны понимать, что климатические изменения, которые происходят, и опыт позапрошлого года также повлиял на предложение в целом. Кроме того, произошло увеличение затрат на рабочую силу, логистику и хранение. Это также является весомым фактором для увеличения стоимости", – говорит Гопка.

Традиционно лучше всего скупать овощи на зиму во второй половине сентября, когда будет пик предложения на рынке.

"Здесь главное – хранить их в правильных условиях, чтобы они не испортились быстро. Иначе человек понесет убытки, получится так, что скупился на большую сумму, а условно через месяц надо снова тратить средства на эти продукты", – отмечает эксперт.

Грунтовые овощи осенью подорожают на 5-8% (фото: Getty Images)

Помидоры, огурцы и перец: как изменилась стоимость за год

Цены на помидоры в 2025 году снизились по сравнению с прошлогодними. Даже несмотря на подорожание в начале сентября (из-за сокращения предложения грунтовых томатов) тепличные помидоры все еще стоят примерно на 20-25% меньше, чем год назад. Итак, помидоры заметно подешевели за год благодаря лучшей ситуации с урожаем и импортом.

"В прошлом году был неурожай помидоров, поэтому и предложение было небольшое в сортовом направлении. Кроме того, из-за существенной жары полевая продукция портилась и становилась непригодной к реализации. В 2025 году такой ситуации не было, хотя перепады осадков были существенными, но продукция постепенно появлялась на рынке", – говорит Гопка.

По его словам, подобная ценовая динамика в этом году с огурцами – их стоимость снизилась примерно на 30% в годовом измерении.

"В первой половине сентября 2025 года на рынках огурцы продавались в диапазоне 30-55 грн/кг (розница). В прошлом году в это же время минимальные цены были выше – около 40 грн/кг и выше. Таким образом, огурцы в этом сезоне доступнее для потребителей, чем в прошлом году, примерно на треть", – говорит эксперт.

Гопка отмечает, что в последние годы у нас зарождаются выращивания огурцов и помидоров в тепличных условиях, это позволяет увеличить циклы производства продукции в несколько раз.

"Если с открытого поля можем собирать огурцы с июня по август в несколько циклов, то сезон в теплицах начинается весной и заканчивается в середине осени. Это увеличивает общий валовой сбор в течение года, помогает реализовать продукцию в больших объемах и получить экономические выгоды. Так же и с помидорами – в регионах увеличиваются площади выращивания, но это частично является и вынужденным шагом из-за постепенного изменения климата", – говорит Гопка.

Вместе с этим, в отличие от других овощей, болгарский перец подорожал. В начале сентября 2025-го фиксируется рост цен как по сравнению с предыдущим месяцем, так и относительно прошлого года. За неделю первой декады сентября оптовая цена сладкого перца выросла примерно на 20%. Средняя оптовая цена составляет 40-50 грн/кг.

"В общем эти овощи могут подорожать с октября месяца на 10-15%", – говорит аналитик.

С октября огурцы, помидоры и перец могут подорожать на 10-15% (фото: Getty Images)

Почему дорожает мясо и когда будет новый скачок цен

Сейчас говядину продают по 361,45 гривны за килограмм, в прошлом году она стоила – 297,03 гривны. Свинина сейчас – 215, 28 гривен, в прошлом году – 182,74 гривны, курятина филе – 239,55 гривны, в прошлом году – 167,36 гривны.

"Мясо выросло в цене и на это есть свои причины. Говядина, свинина и курятина – три основных вида животного белка, которые потребляют украинцы в течение года. Эти виды мяса не могут быть в одной цене. Конъюнктура рынка так построена, что цены на более дешевые категории подталкивают цены на премиальное мясо", – говорит Гопка.

Он отмечает, что несмотря на то, что в первую половину 2023-го года Украина начала восстанавливать поголовье свиней, в конце 2024-го года оно снова начало уменьшаться из-за активных боевых действий на Востоке, где были крупные предприятия, которые составляли хорошее предложение в данном регионе.

"Из-за обстрелов и смещения линии фронта эти предприятия закрылись и количество поголовья за год сократилось на 10%. Это дало толчок закупочным ценам на свинину в этот период вырасти на рынке за счет уменьшения предложений в общем. И это подтолкнуло цены также на конечный сырьевой продукт. Поскольку резко возросла стоимость свинины, то говядина тоже начала постепенно дорожать, потому что она не может быть на одном уровне со свининой. Хотя "драйверов" увеличения ее стоимости не было", – говорит Гопка.

По его словам, Украина пытается компенсировать нехватку свинины импортом. Если до 2022 года мы преимущественно обеспечивали рынок своей продукцией, только 50-100 тонн свинины завозили из-за рубежа, то сейчас этот показатель вырос до 200-250 тонн в год.

Гопка также отмечает, что традиционно перед зимними праздниками будет расти спрос на свинину, поэтому тогда может подскочить цена.

"Параллельно с ростом цены на свинину постепенно росла стоимость курятины в первой половине 2025-го. Сейчас она более-менее стабилизировалась и в дальнейшем будет зависеть от состава кормов, а те – от урожайности зерновых и масличных культур, которые сейчас еще собирают. Поэтому стоимость курятины может вырасти во второй половине осени", – объясняет аналитик.

Также цена курятины будет зависеть от стоимости электроэнергии и мощностей, которые будут использоваться на производстве. Если будут большие перебои со светом, придется использовать альтернативные источники энергии, а это дополнительные расходы.

Цена на курятину будет зависеть от стоимости комбикорма, в частности кукурузы (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Бройлеры выращивают за 42 дня, если за это время по разным причинам они еще не готовы к забою, то уже каждый следующий день – это убыток для предприятия. Птицефабрики стараются реализовать сразу продукцию. А если нет света, то дизельные генераторы для холодильников обходятся дороже. Некоторые предприятия используют солнечные панели, но осенью-зимой они являются неэффективными. Поэтому на формирование цены сильно будет влиять ситуация с электроэнергией", – говорит Гопка.

Экономист Олег Пендзин также считает, что цена на курятину может вырасти осенью, потому что та зависит от цен на корм, в основе которого кукуруза. Ее урожай еще не собрали.

"Однако рост цен на мясо всех видов будет сдерживать покупательная способность населения. Здесь достаточно много будет зависеть от того, какие доходы ожидаются у украинцев в ближайшее время. Большого роста цен на мясо я не ожидаю. Если посмотреть на цены за год, то мясо подорожало меньше, чем общая продовольственная корзина украинца. Просто если мясо станет очень дорогое, его не будут покупать", – говорит Пендзин.

Рост цен на мясо будет сдерживать покупательная способность украинцев (фото: Getty Images)

Яйца на вес золота? Чего ждать от цен осенью

По состоянию на первую декаду сентября 2025 года, средняя цена за десяток яиц колеблется от 67,90 до 72,53 гривны, по данным Минфина.

"Стоимость яиц постепенно будет увеличиваться, возможно, уже со второй половины сентября, поскольку завершается сезон предложения от небольших ферм, маленьких птицефабрик и хозяйств населения, то есть домашних яиц. Промышленное предложение будет оставаться почти на том же самом уровне", – говорит Гопка.

Вместе с тем, Пендзин объясняет, что точный прогноз относительно подорожания яиц можно будет сделать в конце октября, когда соберут весь урожай кукурузы. Поскольку 70% стоимости яйца – это стоимость комбикорма птицы.

"Когда станет понятно, какая цена на комбикорм, то от этого будет зависеть дальнейшая динамика изменения стоимости яиц", – говорит Пендзин.

В прошлом году резкое повышение цены произошло в ноябре – на 40% дороже, чем было в октябре 2024-го. Причиной этого стал рост стоимости кукурузы – урожай в прошлом году был рекордно низким. По прогнозам НААН Украины, в 2025 году ожидается урожай кукурузы в пределах 27 млн тонн, что примерно на уровне прошлого года.

Стоимость хлеба снова вырастет. Насколько подорожает до конца года

В сентябре 2025-го средняя цена батона 450 г – 29,40 гривны, пшеничного хлеба нарезного 650 г – 47,99 гривны, ржаного Бородиновского 300 г – 44,90 гривен. Олег Пендзин прогнозирует рост цен на хлеб массовых сортов, но умеренный.

"Независимо от того, какая будет цена на зерновые, хлеб массовых сортов не будет дорожать более чем на 1,5% в месяц. То есть до конца года цена может измениться максимум на 6-7%", – говорит экономист.

При этом по словам эксперта, ситуация с электроэнергией не сильно будет влиять на цену хлеба. Дело в том, что хлебозаводы производят большой ассортимент продукции, и в случае увеличения расходов на свет, они будут разбрасывать их на другие изделия, чтобы не повышать цену на хлеб.

"А вот стоимость тортов, пирожных и подобных изделий из-за этого может вырасти", – объясняет эксперт.

Хлеб массовых сортов будет дорожать не более чем на 1,5% (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Молочная продукция: стоит ли ждать нового скачка цен

Сейчас в Украине 900 мл молока продают в среднем за 48,25 – 60,49 гривны, по данным Минфина. В прошлом году в сентябре средняя цена колебалась – 41,31 – 46,30 гривны. Сметана на 350 мл сейчас стоит 53,49 гривны, а в прошлом году – 42,17 гривны, сливочное масло 200 г сейчас – 108,95 гривны, в прошлом году – 84,99 гривны.

"Подавляющее большинство поголовья – это молочно-мясной крупный рогатый скот. Соответственно, и говядина, которая представлена на прилавках, это условно побочный продукт молочной отрасли. Ежегодно происходит постепенное уничтожение поголовья на 6-7%, поскольку у домохозяйств снижается рентабельность содержания коров и реализации молочного сырья. Людям становится сложнее содержать скот из-за экономического фактора, а также военного", – объясняет Гопка.

Стоит отметить, что уничтожение поголовья фиксируют только в домашних хозяйствах, а не на предприятиях.

"Поэтому здесь цена будет зависеть от общего количества предложений и убойной массы животных. Стоимость молочных продуктов постепенно будет увеличиваться, но пока трудно сказать насколько", – говорит аналитик.

Цены на молочные продукты, вероятно, также пойдут вверх (фото: Getty Images)

Новый рекорд? Что будет с ценами на подсолнечное масло и крупы

В июле 2025 года средняя цена за литр подсолнечное масла в Украине составляла 81,02 гривны, для сравнения, в июле прошлого года – 60,45 гривны, по данным Минфина.

"За год подсолнечное масло сильно выросло в цене. Говорят, что в этом году будет плохой урожай семян, а это значит, что остается тенденция дальнейшего роста цен на подсолнечное масло", – объясняет Пендзин.

Добавим, что летом НААН Украины заявил, что ожидаемый уровень валового сбора подсолнечника в этом году – около 11 млн тонн. Это почти прошлогодние показатели.

При этом экономист отмечает, что на стоимость подсолнечного масла очень влияет цена на электричество, поскольку прессы на производстве работают на свету.

"По росту цен на продукты у меня наибольшие опасения именно по подсолнечному маслу, также еще не до конца понятна ситуация с яйцом", – говорит Пендзин.

За год в Украине подорожали все виды круп. Больше всего выросли цены на ячневые – на 37,8% (до 23,5 гривны), и гречневые – на 19,1% (до 35,2 гривны). Меньше всего подорожало пшено – на 9,1% (до 26,5 гривны). По прогнозу эксперта, осенью стоимость снова поднимется.

"Крупы – это зерновые, а на сегодня ситуация по зерновым не очень хорошая. Урожай хуже, чем прошлогодний. Поскольку зерновых будет меньше, то цены на них будут выше. Соответственно, цены на крупы, наверное, пойдут вверх. В процентном размере пока трудно сказать насколько", – отмечает экономист.

Яблоки свои, цены – заморские: сколько будет стоить любимый фрукт украинцев

Из-за поздних весенних заморозков и осыпания завязи в Украине резко снизился урожай яблок. В начале лета Институт садоводства НААН Украины прогнозировал, что урожай будет вдвое ниже, чем в прошлом году. Это, соответственно отразилось на цене. В августе украинские яблоки стоили в среднем 71,50 гривны за килограмм, в сентябре цена уже упала до 49,06 гривны, по данным Минфина.

"Сейчас идет сбор яблок, который закончится в конце сентября. Я думаю, что тогда фрукт существенно должен подешеветь", – говорит Пендзин.

Новый скачок подорожания яблок может произойти при наступлении холодов, когда придется их закладывать на хранение, что увеличит расходы предприятий.