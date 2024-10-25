Эль Класико для Лунина, Дерби д'Италия и Формула-1 в ритме мариачи: анонс выходных в спорте

Баскетбольный матч "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Финикс Санз", принципиальное дерби мадридского "Реала" Андрея Лунина и "Барселоны", битва претендентов на титул английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем", бескомпромиссное противостояние миланского "Интера" и туринского "Ювентуса", Гран-при Мексики в Королеве автоспорта состоятся в грядущий уикенд.

"Лейкерс" – "Финикс"

26 октября, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports

Субботнее утро начнется с элитного баскетбола. Главные "дедушки" ассоциации – Леброн Джеймс и Кевин Дюрант – встретятся в очном поединке на старте нового сезона. Летом оба приложились к олимпийскому "золоту" США. Теперь они будут тянуть коллективы Тихоокеанского дивизиона в плей-офф. "Лейкерс" и "Санз" начали кампанию непростыми победами и стремятся продлить серию.

"Реал" – "Барселона"

26 октября, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляция на MEGOGO

Главный матч осени в Ла Лиге примет Мадрид. "Реал" и "Барса" подходят к Класико в статусе двух лидеров чемпионата. Посреди недели испанские гранды изрядно размялись на немецких командах в Лиге чемпионов. Теперь поединок станет противостоянием двух забивных бразильцев – Винисиуса и Рафиньи. Они оформили хет-трики против мюнхенской "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда соответственно.

Фото: Классическое противостояние состоится на "Сантьяго Бернабеу" (fcbarcelona.com)

"Арсенал" – "Ливерпуль"

27 октября, 18:30, Лондон, "Эмирейтс", телетрансляция на Setanta Sports

Претенденты на титул сойдутся в британской столице. "Ливерпуль" после победы над лондонским "Челси" встретится с тамошними "канонирами". На евроарене команды одержали минимальные победы и подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. Мерсисайдцы идут лидером и в случае победы могут отцепить "Арсенал" от гонки, поскольку команда Микеля Артеты будет отставать уже на 7 очков.

"Интер" – "Ювентус"

27 октября, 19:00, Милан, "Джузеппе Меацца", трансляция на MEGOGO

Классическое противостояние состоится и в чемпионате Италии. Особенным матч будет для наставника туринцев Тьяго Мотты. Он был частью "нерадзурри", оформивших требл под руководством Жозе Моуринью в сезоне 2009/10. На заре карьеры алленаторе грезил "Интером". Однако, после сенсационного периода с "Болоньей" оказался во главе принципиального оппонента и закрыл дверь к возвращению.

Фото: Генрих Мхитарян забивал "Юве" еще в составе столичной "Ромы" (ansa.it)

Гран-при Мексики

20 октября, 22:00, Мехико, Автодром имени братьев Родригес, телетрансляция на Setanta Sports

Этап в американском Остине в минувшее воскресенье завершился сенсационным дублем "Феррари". Шарль Леклер и Карлос Сайнс полностью воспользовались баталиями Макса Ферстаппена из "Ред Булла" и пилота "Макларена" Ландо Норриса. Последний неудачным маневром против действующего чемпиона ухудшил шансы догнать нидерландца. В то же время теперь в Мехико у него будет больше жажды к победе.