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У США затримали банду, яка викрала понад 30 млн доларів з комірок українських банків

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 22 квітня 2021 15:48
У США затримали банду, яка викрала понад 30 млн доларів з комірок українських банків Фото: розтин банківської комірки (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У США затримали банду, яка викрала понад 30 млн доларів з сейфів українських банків. Організували злочинну групу громадяни України, їм загрожує до 20 років в'язниці.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Відзначається, що до злочинного угруповання входило не менше 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану. У 2015-2016 роках в Києві їх жертвами став 51 чоловік - підозрювані викрали з їх банківських сейфів майно взагалі майже 170 млн гривень. Організаторами банди є українські громадяни, які одночасно мають громадянство США, де вони і легалізували незаконно отримані кошти.

Викриття і затримання злочинного угруповання відбулося після трьох років співпраці Нацполіціі з правоохоронцями кількох країн, включаючи США. Під час розслідування українські поліцейські встановили, що приблизно в 2012 - 2015 роках, двоє громадян України, які мають американське громадянство, почали систематично викрадати цінності з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи в банківські сховища.

Також був встановлено, що в період з червня 2015 по березень 2018 року організатори підібрали і схилили до вступу в злочинне угрупування щонайменше 25 осіб. Злочинців оголосили в міжнародний розшук влітку 2020 року.
У 2015-2016 роках зловмисники викрали майно 51 фізособи з індивідуальних банківських сейфів 10 кредитних установ в Києві на суму понад 169 млн гривень, що становить майже 35 млн доларів США. Крім того, за інформацією української поліції, банда зробила аналогічні злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму. Грабіжників цікавили готівку, золоті ювелірні прикраси, монети і злитки з дорогоцінних металів.

Фото: затримання банди грабіжників банківських сейфів (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Херсонській області українські правоохоронці спільно з американськими колегами затримали українського хакера, який займався крадіжкою реквізитів доступу до банківських рахунків в США і Канаді. Йому вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів з рахунків фінансових установ Північної Америки.

Відзначимо, суд Вашингтона засудив громадянина України Федора Гладиря до десяти років позбавлення волі за серію кібератак на американські компанії. Вони привели до фінансових втрат на суму понад 1 млрд доларів.

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