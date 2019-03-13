Розкрадання 450 млн гривень на таможні: НАБУ долучилось до судового процесу

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Компанії-учасниці схеми можуть уникнути проведення документальних перевірок із боку Державної фіскальної служби

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) увійшло до судового процесу як третя сторона, аби запобігти спробам понад 20 одеських приватних компаній, яких підозрюють в участі розкрадання 450 млн гривень на таможні, приховати від НАБУ інформацію про свою діяльність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

У відомстві вважають, що компанії можуть уникнути проведення документальних перевірок із боку Державної фіскальної служби. Зокрема, у НАБУ повідомили, що перевірки компаній-імпортерів співробітники ДФС ініціювали у січні 2019 року.

"В межах цього розслідування, розпочатого НАБУ у жовтні 2017 року, детективи ініціювали накладення арешту на понад 450 млн гривень компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. доларів, аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили "на гарячому", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що цей факт задокументований та вже розслідуваний - обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.

В НАБУ повідомляють, що результати перевірки цих суб'єктів господарювання з боку ДФС можуть стати важливими доказами у кримінальному провадженні, завадити чому намагаються зацікавлені особи, які оскаржують в ООАС законність наказів про призначення перевірок.

"Оскільки ці перевірки ініційовані саме детективами НАБУ, Національне бюро подало до ООАС заяву про вступ до справ як третя сторона, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Участь у цьому судовому процесі - це можливість Національного бюро доводити в адміністративному суді правомірність рішень про проведення документальних перевірок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада 2017 року в результаті спільних дій Державної фіскальної служби і Національного антикорупційного бюро заарештовані 450 млн гривень, що належать 20 одеським компаніям-імпортерам, підконтрольним одним з найвідоміших контрабандистів України.

Як повідомляється, організована шахраями схема працювала наступним чином: одеська угруповання контрабандистів створила десятки фірм-одноденок, директорами яких підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Поставкою товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.

У свою чергу, митники, які отримали митні декларації з явно недостовірними даними, вносили корективи, вказуючи реальну вартість товарів, що ввозяться. Однак, представник зазначених компаній вносили на рахунки митниці фінансові гарантії достатні для направлення товарів у вільний обіг.