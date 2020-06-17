Розкрадання на 131 млн грн: чиновникам Одеської мерії обрали запобіжні заходи

Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Підозрюваним обрано суму застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у справі про нанесення 131 млн гривень збитків територіальній громаді Одеси під час викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія "Одеса". Планувалося розширення кладовища.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, до керівника одного з департаментів суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4,8 млн гривень. Аналогічний вид запобіжного заходу обрали керівнику постійної комісії, депутату місцевої ради, але в розмірі 10 млн гривень.

Засновнику приватної компанії, задіяному в корупційній схемі, також обрано запобіжний захід у вигляді застави на майже 7 млн гривень.

"Продовження обрання запобіжного заходу четвертої підозрюваної у справі (керівниці одного з департаментів Одеської міської ради) відбудеться о 9:30 18 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, мова йде про завищену в 10 разів ціну викупленої землі.

Під час викупу будівель і споруд для розширення кладовища "Західне" в Одесі, чиновники могли присвоїти 131 млн гривень, штучно завищивши ціну землі на цій ділянці.

Також РБК-Україна писало, що САП повідомила про підозру 4 чиновникам "Укрзалізниці", які намагалися вкрасти понад 10 млн гривень.

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Автор: Максим Зайченко