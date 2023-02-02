Shell получила рекордную прибыль в 40 млрд долларов благодаря росту цен на нефть и газ
Британская Shell в 2022 году получила рекордную прибыль в размере 39,9 млрд долларов. Рост цен на энергоносители после вторжения России в Украину позволил энергетическому гиганту получить беспрецедентные доходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Годовая прибыль Shell оказалась в два раза больше, чем годом ранее, и намного превышает предыдущий рекорд в 31 млрд долларов в 2008 году.
Рекордная прибыль британской компании, как и показатели, о которых сообщили американские конкуренты ранее на этой неделе, и, несомненно, усилит давление на правительства с целью дальнейшего повышения налогов в этом секторе.
"Мы намерены оставаться дисциплинированными, обеспечивая убедительную доходность для акционеров", - сказал генеральный директор Ваэль Саван.
Shell также сообщила о рекордной прибыли в четвертом квартале в размере 9,8 млрд долларов на фоне значительного восстановления доходов от торговли сжиженным природным газом (СПГ).
Рост прибыли Shell и ее конкурентов в 2022 году побудил правительство Великобритании ввести налог на непредвиденные доходы для операторов Северного моря.
Shell подверглась критике в октябре, когда заявила, что до этого момента не платила налог на непредвиденную прибыль в Великобритании. В прошлом месяце компания заявила, что ожидает потери около 1,7 млрд фунтов стерлингов в своей прибыли за последний квартал 2022 года в результате непредвиденных налогов в Великобритании и ЕС.
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