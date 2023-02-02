Shell получила рекордную прибыль в 40 млрд долларов благодаря росту цен на нефть и газ

Британская Shell в 2022 году получила рекордную прибыль в размере 39,9 млрд долларов. Рост цен на энергоносители после вторжения России в Украину позволил энергетическому гиганту получить беспрецедентные доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Годовая прибыль Shell оказалась в два раза больше, чем годом ранее, и намного превышает предыдущий рекорд в 31 млрд долларов в 2008 году.

Рекордная прибыль британской компании, как и показатели, о которых сообщили американские конкуренты ранее на этой неделе, и, несомненно, усилит давление на правительства с целью дальнейшего повышения налогов в этом секторе.

"Мы намерены оставаться дисциплинированными, обеспечивая убедительную доходность для акционеров", - сказал генеральный директор Ваэль Саван.

Shell также сообщила о рекордной прибыли в четвертом квартале в размере 9,8 млрд долларов на фоне значительного восстановления доходов от торговли сжиженным природным газом (СПГ).

Рост прибыли Shell и ее конкурентов в 2022 году побудил правительство Великобритании ввести налог на непредвиденные доходы для операторов Северного моря.