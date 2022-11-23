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Германия введет налог на сверхприбыль энергокомпаний

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Украина, Среда 23 ноября 2022 09:23
Германия введет налог на сверхприбыль энергокомпаний Фото: Германия вводит 33%-ный налог на нефтегазовые компании (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Германии намерено ввести 33%-ный налог на нефтегазовые компании, получившие непредвиденную прибыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Согласно проекту документа, компании нефтегазового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов, чья прибыль в этом и следующем году более чем на 20% превышает среднюю прибыль с 2018 по 2021 год, должны будут платить дополнительный налог.

Этот шаг реализует общеевропейское соглашение о сборе в размере не менее 33%, направленном на перераспределение части дополнительного дохода, полученного энергетическими компаниями благодаря резкому росту цен, в значительной степени вызванному вторжением России в Украину.

Министерство оценило дополнительные доходы бюджета Германии примерно в 3 млрд евро.

Напомним, страны-члены ЕС утвердили чрезвычайные сборы со сверхприбылей энергетических компаний.

Австрия планирует ввести налог на непредвиденную прибыль энергокомпаний в размере 40%.

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