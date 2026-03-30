RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Химзавод в Тольятти атаковали неизвестные дроны: черный дым от пожара окутал город

06:32 30.03.2026 Пн
2 мин
В небе Тольятти заметны густые столбы дыма
aimg Маловичко Юлия
Фото: работники МЧС РФ (росСМИ)

В городе Тольятти Самарской области РФ дроны атаковали крупное предприятие химической промышленности КуйбышевАзот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

В пабликах публикуют видео и фото, снятые очевидцами и не только. В основном на кадрах заметны густые, темно-серые столбы дыма. Исходя из этого можно предположить, что после атаки дронов образовалось несколько очагов пламени.

Стоит отметить - это уже вторая атака за месяц на этот химзавод в Тольятти. Предыдущий налет беспилотников на предприятие пришелся на 11 марта.

КуйбышевАзот - это крупный российский химический комбинат, который специализируется на азотной химии и производстве полимеров. Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые используются как удобрения в сельском хозяйстве.

Также завод производит капролактам - важное сырьё для получения нейлона, а ещё серную кислоту и другие химические продукты.

Помимо этого, на комбинате делают полиамидные пластики и синтетические волокна, которые применяются в автомобильной промышленности, текстиле и электронике. В целом это предприятие полного цикла, где из сырья получают как базовую химию, так и готовые материалы.

Напомним, 11 марта "КуйбышевАзот" в Тольятти Самарской области атаковали дроны. Тогда также сообщалось о пожаре.

Как сообщалось, атаки беспилотников по подобных обьектах в РФ случаются регулярно. К примеру, недавно РБК-Украина писало, как одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, Невинномысский "Азот" обстреляли дроны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
