Химзавод в РФ взлетел на воздух: кадры последствий атаки украинских дронов

Россия, Четверг 26 февраля 2026 17:52
UA EN RU
Химзавод в РФ взлетел на воздух: кадры последствий атаки украинских дронов Фото: взрывная волна привела к разрушениям в радиусе сотен метров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 25 февраля украинские беспилотники нанесли удар по заводу удобрений в Дорогобуже РФ. Обстрел вызвал целый ряд взрывов, которые привели к серьезным последствиям для предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КиберБорошна в Telegram.

Читайте также: Удар по заводу "Искандеров": в Генштабе раскрыли, куда прилетели "Фламинго"

В результате атаки украинских беспилотников ФП-1 по участку производства, хранения и транспортировки аммиачных удобрений произошла цепь взрывов. В частности, они прозвучали на площадке автотранспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции.

Кроме того, в зоне взрыва оказались и установки по производству аммиачной селитры. Взрывная волна полностью разрушила одну из эстакад и повредила часть соседних производственных установок в радиусе сотен метров.

Отмечается, что в 2024 году эта производственная площадка обеспечила около 10% всего производства аммиачной селитры в стране-агрессоре.

Химзавод в РФ взлетел на воздух: кадры последствий атаки украинских дроновФото: завод в Дорогобуже до удара (t.me/kiber_boroshno)

Химзавод в РФ взлетел на воздух: кадры последствий атаки украинских дроновФото: последствия удара украинских дронов по заводу (t.me/kiber_boroshno)

Что предшествовало

В ночь на 25 февраля в городе Дорогобуж Смоленской области РФ прогремели взрывы - дроны атаковали химический завод "ПАО Дорогобуж". Это предприятие уже находилось под атакой украинских дронов в декабре 2025 года.

ПАО "Дорогобуж" - промышленное предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.

В продукцию предприятия входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.

Напомним, в последнее время украинские дроны атакуют стратегические предприятия на территории РФ, работающие на российский оборонно-промышленный комплекс.

В частности, недавно Силы обороны Украины ракетами "Фламинго" нанесли удар по заводу, который занимается производством межконтинентальных баллистических ракет.

