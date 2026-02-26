Химзавод в РФ взлетел на воздух: кадры последствий атаки украинских дронов
В среду, 25 февраля украинские беспилотники нанесли удар по заводу удобрений в Дорогобуже РФ. Обстрел вызвал целый ряд взрывов, которые привели к серьезным последствиям для предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КиберБорошна в Telegram.
В результате атаки украинских беспилотников ФП-1 по участку производства, хранения и транспортировки аммиачных удобрений произошла цепь взрывов. В частности, они прозвучали на площадке автотранспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции.
Кроме того, в зоне взрыва оказались и установки по производству аммиачной селитры. Взрывная волна полностью разрушила одну из эстакад и повредила часть соседних производственных установок в радиусе сотен метров.
Отмечается, что в 2024 году эта производственная площадка обеспечила около 10% всего производства аммиачной селитры в стране-агрессоре.
Фото: завод в Дорогобуже до удара (t.me/kiber_boroshno)
Фото: последствия удара украинских дронов по заводу (t.me/kiber_boroshno)
Что предшествовало
В ночь на 25 февраля в городе Дорогобуж Смоленской области РФ прогремели взрывы - дроны атаковали химический завод "ПАО Дорогобуж". Это предприятие уже находилось под атакой украинских дронов в декабре 2025 года.
ПАО "Дорогобуж" - промышленное предприятие химической отрасли, которое специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.
В продукцию предприятия входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.
Напомним, в последнее время украинские дроны атакуют стратегические предприятия на территории РФ, работающие на российский оборонно-промышленный комплекс.
В частности, недавно Силы обороны Украины ракетами "Фламинго" нанесли удар по заводу, который занимается производством межконтинентальных баллистических ракет.