Монастирський назвав попередню причину аварії на хімзаводі під Рівним

У Міністерстві внутрішніх справ України назвали попередню причину аварії на хімічному заводі під Рівним. Це невідповідність материалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.

Про це заявив голова МВС Денис Монастриський на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію .

За його словами, підприємство функціонує з 1969 року і з того часу капатільного ремонту з заміною трубопроводу не було.

"Тому попередня причина: невідповідність материалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз перебуває на підприємстві", - заявив Монастирський.

Зазначимо, вчора під містом Рівне на заводі "Рівнеазот" сталася аварія. В результаті над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносив вітер.