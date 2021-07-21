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Аварія на хімзаводі під Рівним: синоптики попередили про можливі кислотні дощі

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Середа 21 липня 2021 12:06
Аварія на хімзаводі під Рівним: синоптики попередили про можливі кислотні дощі Фото: поблизу Рівного можливі кислотні дощі (facebook.com/UkrHMC)
Автор: РБК-Україна

Після аварії на заводі "Рівнеазот" 20 липня у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту. Синоптики попередили про можливість кислотних дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними фахівців, станом на ранок 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

"Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, і поступово розсіювалась і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби", - зазначили метеорологи.

Проте, за їхніми даними, деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни.

"Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", - йдеться в повідомленні.

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