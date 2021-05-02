В Ірані на хімзаводі стався потужний вибух, є постраждалі
В Ірані вранці 2 травня на хімічному заводі в провінції Кум стався потужний вибух. Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників.
Відзначається, що інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом на фабриці "Маваллан", яка займається хімічною промисловістю. На боротьбу з вогнем було кинуто понад 100 пжарних. Під час гасіння повністю згоріла пожежна машина, а двоє рятувальників постраждали і були доставлені в лікарню.
У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. До боротьби з вогнем залучили всі організації, включаючи військових КВІР (Корпус вартових ісламської революції).
Про причини вибуху поки не повідомляється.
#Iran— mostafa.m (@MostafaMe4) May 2, 2021
May 2
Horrible fire at a plant of the petrochemical industries (Shokohieh Alcohol factory) in the city of Qom.
Firefighters were dispatched to the incident area.
6 people injured. pic.twitter.com/v13Ic26QeQ
Massive fire breaks out at an alcohol producing factory near Qom, central #Iran. Cause of incident is not known. Two firefighters have been injured. pic.twitter.com/blzZvycObT— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) May 2, 2021
Huge fire in Shokuhieh Industrial Town in Qom, #Iran. At least two firefighters have been seriously injured. pic.twitter.com/8KLh8M6pD6— Hossein Ghazanfari (@TehranDC) May 2, 2021
Нагадаємо, на початку квітня Іран заявив про підрив свого судна в Червоному морі.
Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Болгарії загорівся склад збройового заводу. Однак небезпеки вибухів не було.
Крім цього повідомлялося, що в Афганістані наприкінці квітня замінований автомобіль вибухнув біля будівлі лікарні. В результаті загинули не менше 30 осіб, більше 60-були поранені.