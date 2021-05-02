В Ірані на хімзаводі стався потужний вибух, є постраждалі

В Ірані вранці 2 травня на хімічному заводі в провінції Кум стався потужний вибух. Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників.

Відзначається, що інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом на фабриці "Маваллан", яка займається хімічною промисловістю. На боротьбу з вогнем було кинуто понад 100 пжарних. Під час гасіння повністю згоріла пожежна машина, а двоє рятувальників постраждали і були доставлені в лікарню.

У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. До боротьби з вогнем залучили всі організації, включаючи військових КВІР (Корпус вартових ісламської революції).

Про причини вибуху поки не повідомляється.

#Iran

May 2

Horrible fire at a plant of the petrochemical industries (Shokohieh Alcohol factory) in the city of Qom.

Firefighters were dispatched to the incident area.

6 people injured. pic.twitter.com/v13Ic26QeQ — mostafa.m (@MostafaMe4) May 2, 2021

Massive fire breaks out at an alcohol producing factory near Qom, central #Iran. Cause of incident is not known. Two firefighters have been injured. pic.twitter.com/blzZvycObT — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) May 2, 2021