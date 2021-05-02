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В Ірані на хімзаводі стався потужний вибух, є постраждалі

Новость на русском → Кум, Неділя 02 травня 2021 13:58
В Ірані на хімзаводі стався потужний вибух, є постраждалі Фото: потужний вибух стався на заводі в провінції Кум (tasnimnews.com)
Автор: Ігор Литвиненко

В Ірані вранці 2 травня на хімічному заводі в провінції Кум стався потужний вибух. Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Відзначається, що інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом на фабриці "Маваллан", яка займається хімічною промисловістю. На боротьбу з вогнем було кинуто понад 100 пжарних. Під час гасіння повністю згоріла пожежна машина, а двоє рятувальників постраждали і були доставлені в лікарню.

У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. До боротьби з вогнем залучили всі організації, включаючи військових КВІР (Корпус вартових ісламської революції).

Про причини вибуху поки не повідомляється.

Нагадаємо, на початку квітня Іран заявив про підрив свого судна в Червоному морі.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Болгарії загорівся склад збройового заводу. Однак небезпеки вибухів не було.

Крім цього повідомлялося, що в Афганістані наприкінці квітня замінований автомобіль вибухнув біля будівлі лікарні. В результаті загинули не менше 30 осіб, більше 60-були поранені.

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