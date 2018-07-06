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Хіматака в Сирії: ОЗХЗ виявила сліди хлору в Думі

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 20:55
Ілюстративне фото (twitter com kshaheen)
Ілюстративне фото (twitter com kshaheen)

Хлор у Сирії був виявлений поряд з залишками розірваних боєприпасів і з уламками

У сирійському місті Дума експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) виявили сліди хлору при розслідуванні хімічної атаки. Відповідний проміжний доповідь розслідування опублікований на сайті ОЗХЗ.

Як зазначено у доповіді, робота фахівців ОЗХЗ включала в себе поїздки на місце ймовірної атаки. Там експерти спілкувалися зі свідками і збирали біологічні та екологічні зразки.

"Лабораторії, створені в ОЗХЗ, провели аналіз пріоритетних зразків. Результати показують, що в зразках навколишнього середовища або в зразках плазми, взятих з ймовірних  жертв, не виявлено жодного фосфорорганічних нервнопаралитических агентів, ні їх продуктів розкладання", - зазначено в звіті.

У той же час зазначається, що поряд з вибухонебезпечними залишками в зразках з двох ділянок були виявлені різноманітні хлоровані органічні хімічні речовини.

"Команда ОЗХЗ  продовжить свою роботу, щоб зробити остаточні висновки", - додали в звіті.

Зазначимо, що передбачувана хімічна атака в сирійському місті Дума сталася 7 квітня 2018 року. Це послужило приводом для нанесення ракетного удару з боку США, Франції і Великобританії по лабораторіям виготовлення хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, в травні 2018 року ОЗХЗ підтвердила використання хлору в сирійському місті Саракиб на початку лютого 2018 року.

Додамо, що сирійська армія в п'ятницю, 6 квітня, провела масовані атаки з повітря на останній оплот повстанців у регіоні Східна Гута - місто Думу, в результаті чого загинули 32 людини.

Пізніше в США заявили, що докладуть всі зусилля, щоб притягнути до відповідальності тих, хто застосовує хімічну зброю в Сирії та в інших місцях, звинувативши в цьому режим Башара Асада і Росію, що підтримує його.

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Теги публікації: химическое оружие, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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