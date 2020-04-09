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ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії

Новини » Політика     09.04.2020 - 05:53
ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії
Фото: прапор з емблемою ОЗХО (flickr.com/opcw)

Всього атаки торкнулися понад 100 осіб

Нова Група з розслідування та ідентифікації при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) прийшла до висновку, що в березні 2017 року сирійські ВПС тричі застосовували хімічну - нервово-паралітичний газ зарин і хлор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Групи.

У звіті зроблені наступні висновки:

  • Приблизно в 6:00 24 березня 2017 року військовий літак Су-22, що належить 50-й бригаді 22-ї повітряної дивізії сирійських арабських військово-повітряних сил, що вилітав з авіабази Шайрат, скинув авіабомбу М4000, що містить зарин, у південній частині Лтамени, вразивши не менше 16 людей.
  • Приблизно в 15:00 25 березня 2017 року вертоліт ВПС Сирії, що вилітав з авіабази Хама, скинув балон у лікарні в Лтамене; циліндр увірвався в лікарню через його дах, розірвався і випустив хлор, торкнувшись щонайменше 30 осіб.
  • Приблизно в 6:00 30 березня 2017 року військовий літак Су-22, що належить 50-й бригаді 22-ї повітряної дивізії сирійських арабських військово-повітряних сил, що вилітав з авіабази Шайрат, скинув авіабомбу М4000, що містить зарин, у південній частині Лтамени. не менше 60 осіб.

Раніше повідомлялося, що Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХО) планує в найближчі кілька місяців підготувати доповідь, в якому будуть виявлені винуватці нападів із застосуванням хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, в березні 2019 року ОЗХО опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року. Зокрема, Місія з встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії прийшла до висновку, що в ході атаки в Думі в квітні 2018 року використовувався хлор.

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