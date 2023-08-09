ВСУ поразили пункт управления российской армии в оккупированной Новой Каховке
Силы обороны Украины поразили пункт управления российской армии во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке", - говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области
Ранее украинское командование сообщало, что Силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.
Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.
Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.
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