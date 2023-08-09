ВСУ поразили пункт управления российской армии в оккупированной Новой Каховке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что Силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.