У "Хезболлы" есть российские ракеты, которыми они могут ударить по кораблям США, - СМИ

В распоряжении аффилированной с Ираном группировки "Хезболла" могут быть российские противокорабельные ракеты "Яхонт" (они же П-800 "Оникс"), которыми они могут угрожать флоту США в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что на прошлой неделе лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла предупредил Вашингтон, что его группировка подготовила что-то для кораблей США, размещенных в регионе.

Два источника в Ливане, знакомые с арсеналом поддерживаемой Ираном группировки, говорят, что он имел в виду ракеты "Яхонт" российского производства с радиусом действия 300 км.

Отчеты СМИ и аналитиков многие годы указывали на то, что Хезболла приобрела эти ракеты в Сирии. Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" очень развились с 2006 года.

"Есть "Яхонт", и, конечно, есть еще другие вещи, кроме него", - сказал источник, не уточняя подробностей.

Источник добавил, что использование этого оружия "Хезболлой" против вражеских военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в великую региональную войну.

Три нынешних и один бывший чиновник США заявили, что "Хезболла" создала впечатляющий набор оружия, включая противокорабельные ракеты.

«Мы, очевидно, уделяем этому много внимания… и мы серьезно относимся к тому, какие возможности у них есть», - сказал один из чиновников.

Что известно о ракетах "Яхонт"

П-800 Оникс (экспортное наименование - Яхонт) - советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, может применяться против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.

Максимальная скорость: 884 м/с (М = 2,6 или 3182 км/ч на высоте);

Скорость у поверхности: М = 2 (2448 км/ч);

Дальность: от 120 до 300 км в зависимости от высоты (экспортная версия "Яхонт").

Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.

13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".

А недавно Насралла пригрозил Израилю дальнейшей эскалацией конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.