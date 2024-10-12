"Хезболла" выпустила сотни снарядов по Израилю, - ЦАХАЛ

Отмечается, что вечером 11 октября, неизвестный беспилотник пересек израильскую территорию со стороны Сирии и упал на открытой местности в районе северных Голан. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, по состоянию на 23:00 пятницы террористы группировки "Хезболла" выпустили из Ливана по территории Израиля около 230 снарядов.