"Хезболла" выпустила сотни снарядов по Израилю, - ЦАХАЛ

В течение последних суток неизвестный беспилотник атаковал Израиль из Сирии, а террористы "Хезболла" обстреляли территорию страны более 200 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что вечером 11 октября, неизвестный беспилотник пересек израильскую территорию со стороны Сирии и упал на открытой местности в районе северных Голан. О пострадавших не сообщается.
Кроме того, по состоянию на 23:00 пятницы террористы группировки "Хезболла" выпустили из Ливана по территории Израиля около 230 снарядов.
За последние месяцы между Израилем и Ливаном существенно обострилось военное противостояние. Террористы "Хезболлы" обстреливают Израиль, а израильская армия наносит ответные удары по Ливану.
На прошлой неделе Армия обороны Израиля начала наземную операцию против террористов, войска ЦАХАЛ зашли на территорию Ливана, чтобы отодвинуть войска боевиков от границы.
На днях израильская армия атаковала центр Бейрута. Целью удара был один из чиновников "Хезболлы" Вафик Сафа.
Также израильтяне ликвидировали связного "Хезболлы" Адхама Джахаута.
В конце сентября ВВС Израиля атаковали пригород Бейрута, где ликвидировали главу террористов Хасана Насраллу.
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