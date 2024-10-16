"Хезболла" выпустила по Израилю десятки ракет, есть раненые

Сирены в городе Цфат и окрестностях сработали около 1:40 ночи, после того, как из Ливана было выпущено около 50 ракет.

Военные перехватили многочисленные ракеты, а также другие цели, упавшие в этом районе.

Муниципалитет города Цфат отметили, что однак из выпущенных "Хезболлой" ракет, попала во двор дома на севере города, нанеся незначительные повреждения.

Два человека получили легкие ранения, когда перемещались в бомбоубежище, и были доставлены в больницу.

Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Хезболла".