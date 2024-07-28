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Белый дом назвал удар по Голанам "ужасным", и высказался о поддержке Израиля

Воскресенье 28 июля 2024 01:23
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Белый дом назвал удар по Голанам "ужасным", и высказался о поддержке Израиля Фото: Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В администрации президента США осудили вчерашний ракетный обстрел стадиона на Голанских высотах в районе Мадждал-Шамса на севере Израиля, в результате которого погибли 11 человек и десятки были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сам обстрел спортивного поля Вашингтон назвал "ужасным".

В Белом доме подтвердили поддержку Израиля против всех боевиков и радикальных формирований, в том числе "Хезболлы", которую Тель-Авив обвинил в этом ракетном ударе в субботу, 27 июля.

"Наша поддержка безопасности Израиля железна и непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок, включая ливанскую "Хезболлу"", - заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Удар по Голанам

Ранее сообщалось, что 27 июля вечером Израиль заявил об ударе "Хезболлы" по стадиону в районе Мадждал-Шамса на Голанских высотах. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых есть дети, и еще более 30 человек получили ранения.

Этот удар израильская сторона уже назвала самой смертоносной.

Позже стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху срочно возвращается из США на родину. В МИД Израиля заявили, что атака "Хезболлы" "пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим".

Между тем в самой группировке "Хезболла" отрицали свою ответственность за данный ракетный удар.

Добавим, что в Штатах уже выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

Также сообщалось, что Израиль готовит ответ на атаку по Голанам. Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже выбрал "направление действий" для ответа.

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