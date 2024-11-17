"Хезболла" рассматривает проект прекращения огня от Израиля и США, - CNN

Поинформированный с ходом переговоров ливанский чиновник отметил, что вечером в четверг, 14 ноября, посол США в Ливане Лиза Джонсон передала это предложение правительству страны.

Власти "оптимистично настроены" касательно согласия "Хезболлы" на условия соглашения и ожидают официального ответа на последнее предложение в следующий понедельник.

"Дипломатические усилия сейчас в огне", - сказал источник издания.

В субботу, 16 ноября, вечером другой ливанский источник сообщил CNN, что в Бейруте происходят широкие дискуссии между политическими деятелями касательно американской инициативы.

Последнее предложение, которое посол Джонсон изложила близкому к "Хезболле" спикеру парламента Ливана Набиху Берри, является первым предложением, которое США и Израиль представили после того, как в конце сентября были проведены переговоры о временном прекращении огня. Эти усилия были сведены на нет, когда Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу во время мощного удара в южном пригороде Бейрута.

Суть мирного предложения

Двое участников переговоров рассказали CNN, что главной проблемой остается то, как заставить "Хезболлу" уйти из южного Ливана, и будут ли готовы ливанские вооруженные силы взять на себя более активную роль в этой ситуации.

По словам первого ливанского чиновника, американо-израильское предложение имеет целью достичь 60-дневного прекращения боевых действий и подается как основа для длительного перемирия. Он добавил, что сроки соответствуют параметрам Резолюции ООН 1701, которая положила конец ливанско-израильской войне в 2006 году. Резолюция предусматривает, что единственными вооруженными группами в районе к югу от ливанской реки Литани, должны быть ливанская армия и миротворческие силы ООН.

Предложение также предусматривает, что израильские сухопутные войска, которые действуют на юге Ливана с конца сентября, должны отступить за международно признанную границу между двумя странами.

"Пункты в основном сосредоточены на механизме имплементации и на роли ливанских вооруженных сил в выполнении резолюции 1701 на юге реки Литани", - сказал чиновник, добавив, что в ней также говорится о маршрутах контрабанды через международные границы страны.

Интерес США и фактор Трампа

Один из ливанских чиновников, знакомых с ходом переговоров о прекращении огня, сообщил CNN, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержал переговоры, которые ведутся под руководством специального посланника администрации Байдена в Ливане Амоса Хохштейна.

По словам американских и израильских источников, американские чиновники продолжают добиваться заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" в Ливане. Приближенные к Трампу люди дали понять представителям администрации, что он не будет пытаться сорвать текущие усилия.

До сих пор остаются вопросы о том, когда соглашение будет завершено. Нынешние американские чиновники говорят, что оно близко к заключению, однако некоторые израильские чиновники заявили новоизбранному президенту и приближенным к нему лицам, что они намерены доставить новой команде Трампа прекращение огня в качестве раннего "подарка". Однако другие израильские чиновники дали понять администрации Джо Байдена, что они хотят как можно быстрее заключить соглашение.

Так называемый "Закон Логана" запрещает победителю выборов, до того, как он официально станет президентом - участвовать в политике США, в частности, вести переговоры с иностранными правительствами, которые имеют споры с США. Члены переходной команды Трампа проинформированы об этом законе.

В то же время, некоторые нынешние американские чиновники отмечают, что Трамп, вероятно, не хочет, чтобы его считали лидером, оказывающим давление на Тель-Авив настолько быстро после вступления в должность. Поэтому существует взаимный стимул как можно быстрее разрешить ситуацию на северной границе Израиля.