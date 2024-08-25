"Хезболла" готовит широкомасштабное нападение на Израиль, - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля наносит удары по объектам организации "Хезболла", поскольку террористы готовятся к запуску ракет и снарядов из Ливана по израильской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что израильские истребители военно-воздушных сил наносят удары по объектам террористической организации "Хезболла", которые представляют непосредственную угрозу гражданам Израиля.
После ударов, в соответствии с оценкой ситуации, проведенной командованием Армии обороны, будут опубликованы рекомендации по спасению жизни для населения в отдельных районах Израиля.
Представитель армии Даниэль Хагари отметил, что "недавно ЦАХАЛ обнаружил террористическую организацию "Хезболла", которая готовилась запустить ракеты в сторону израильской территории. В целях самообороны для устранения этих угроз, "израильтяне наносят удары по террористическим целям в Ливане, откуда "Хезболла" планировала совершать нападения на израильское гражданское население".
Он добавил, что это произошло после того, как с 8 октября 2023 года террористы выпустили более 6700 ракет, снарядов и взрывных БПЛА по израильским семьям, домам и общинам.
Хагари добавил, что вскоре "Хезболла" продолжит обстрел израильской территории ракетами, а также, возможно, ракетами и дронами.
"Вблизи домов гражданских лиц на юге Ливана мы видим, что "Хезболла" готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население. Мы предостерегаем гражданское население, которое находится в районах, где действует "Хезболла", немедленно выехать из опасной зоны ради собственной безопасности", - отмечается в заявлении представителя ЦАХАЛ.
Он также добавил, что Израиль не потерпит нападений террористов на свое гражданское население.
После ликвидации израильскими спецслужбами 31 июля политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте, на Ближнем Востоке существенно возросла вероятность масштабной войны.
Иран и поддерживаемые им группировки исламистов в лице ХАМАС в Секторе Газа, "Хезболла" в Ливане и йеменских хуситов, заявили о подготовке удара мести по Израилю.
Фактически сразу начались почти ежедневные воздушные удары между Израилем и боевиками "Хезболлы".
В частности, ночью 20 августа израильская армия ударила по складам ливанской группировки в долине Бекаа. Во время обстрела погиб террорист из ракетного подразделения группировки.
Также на днях израильтяне ударили по объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.
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