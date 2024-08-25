"Хезболла" готовит широкомасштабное нападение на Израиль, - ЦАХАЛ

Отмечается, что израильские истребители военно-воздушных сил наносят удары по объектам террористической организации "Хезболла", которые представляют непосредственную угрозу гражданам Израиля.

После ударов, в соответствии с оценкой ситуации, проведенной командованием Армии обороны, будут опубликованы рекомендации по спасению жизни для населения в отдельных районах Израиля.

Представитель армии Даниэль Хагари отметил, что "недавно ЦАХАЛ обнаружил террористическую организацию "Хезболла", которая готовилась запустить ракеты в сторону израильской территории. В целях самообороны для устранения этих угроз, "израильтяне наносят удары по террористическим целям в Ливане, откуда "Хезболла" планировала совершать нападения на израильское гражданское население".

Он добавил, что это произошло после того, как с 8 октября 2023 года террористы выпустили более 6700 ракет, снарядов и взрывных БПЛА по израильским семьям, домам и общинам.

Хагари добавил, что вскоре "Хезболла" продолжит обстрел израильской территории ракетами, а также, возможно, ракетами и дронами.

"Вблизи домов гражданских лиц на юге Ливана мы видим, что "Хезболла" готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население. Мы предостерегаем гражданское население, которое находится в районах, где действует "Хезболла", немедленно выехать из опасной зоны ради собственной безопасности", - отмечается в заявлении представителя ЦАХАЛ.

Он также добавил, что Израиль не потерпит нападений террористов на свое гражданское население.