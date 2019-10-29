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У Херсонській області закриють повітряний і морський простір

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 14:44
У Херсонській області закриють повітряний і морський простір
Фото: у Херсонській обл. пройдуть навчання з ракетними стрільбами (facebook.com/kpszsu)

В акваторії Чорного моря пройдуть тактичні навчання з використанням ЗРК з 31 жовтня по 4 листопада

У Херсонській області в районі полігона Збройних сил України "Ягорлык" у період з 31 жовтня по 4 листопада буде закрито повітряний і морський простір в зв'язку з проведенням військових навчань. Про це повідомляє прес-служба командування повітряних сил ЗС України.

Повідомляється, що в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області пройдуть стрільби.

"Попередньо Повітряними силами Збройних сил України в установленому порядку зарезервовано район стрільб в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області. Всі користувачі попереджені про закриття повітряного і морського простору в районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 жовтня по 4 листопада в Херсонській області пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою із зенітних ракетних комплексів "Бук М1", С-300ПТ.

Нагадаємо, також повідомлялося, що в Одесу 29 жовтня прибули чотири кораблі НАТО. Мінні тральщики будуть перебувати з дружнім візитом в Одесі протягом тижня.

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