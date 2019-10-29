В Херсонской области закроют воздушное и морское пространство

Фото: в Херсонской обл. пройдут учения с ракетными стрельбами (facebook.com/kpszsu)

В акватории Черного моря пройдут тактические учения с использованием ЗРК с 31 октября по 4 ноября

В Херсонской области в районе полигона Вооруженных сил Украины "Ягорлык" в период с 31 октября по 4 ноября будет закрыто воздушное и морское пространство в связи с проведением военных учений. Об этом сообщает пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

Сообщается, что в акватории Черного моря у побережья Херсонской области пройдут стрельбы.

"Предварительно Воздушными силами Вооруженных сил Украины в установленном порядке зарезервировано район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. Все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области пройдут тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук М1", С-300ПТ.

Напомним, также сообщалось, что в Одессу 29 октября прибыли четыре корабля НАТО. Минные тральщики будут находиться с дружественным визитом в Одессе в течение недели.