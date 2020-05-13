У Херсонській області зараз на обсервації 20 прибулих з Криму

Станом на 13 травня у Херсонській області перебувають на обсервації 20 осіб, які прибули з території окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області Вадима Чабана, всім особам на обсервації проводять ПЛР-тестування на коронавірус. Наразі жоден тест на коронавірус не виявився позитивним.

"Станом на 14 годину сьогодні в установах обсервації перебувають 20 осіб: 14 осіб у Каланчацькому районі та 6 осіб у Новотроїцькому районі. ПЛР-тестування здійснюється особам, які перебувають на обсервації, за їхнім бажанням на 4-5-у добу перебування в обсерваторі. Після цього, залежно від результатів, вони самостійно ухвалюють рішення і, підключившись до додатку "Дій вдома", можуть вирушати за місцем постійного перебування", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму зафіксували ще 2 смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Від ускладнень хвороби померли 2 жінки - одна у Сімферополі, а інша у Саках. Станом на 12 травня в окупованому Криму було зафіксовано 338 випадків інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Криму продовжили до літа введений через коронавірус режим самоізоляції. Обмеження будуть діяти до 31 травня. При цьому окупанти ввели обов'язковий масковий режим на півострові.