У Херсонській області збили російську керовану ракету

Увечері 1 вересня 2022 року українські зенітники збили російську керовану ракету в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната на телемарафоні.

"Буквально кілька годин тому наші зенітні підрозділи збили керовану авіаційну ракету х-59 в Херсонській області. І продовжують захищати наше українське небо, а авіація теж продовжує підтримувати бойові дії Повітряних сил України", - зазначив він.