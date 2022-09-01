В Херсонской области сбили российскую управляемую ракету

Вечером 1 сентября 2022 года украинские зенитчики сбили российскую управляемую ракету в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

"Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины", - отметил он.