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В Херсонской области сбили российскую управляемую ракету

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 01 сентября 2022 20:32
В Херсонской области сбили российскую управляемую ракету Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 1 сентября 2022 года украинские зенитчики сбили российскую управляемую ракету в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

"Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины", - отметил он.

Напомним, согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сегодня российские военные пытались перейти в штурм на нескольких направлениях, но украинские бойцы отбили все вражеские попытки.

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