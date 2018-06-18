У Херсонській області керівнику ДФС оголошено про підозру

Посадовець вимагав від приватного підприємця тисячу доларів

У Херсонській області за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) керівнику Державної фіскальної служби (ДФС) оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України викритому на хабарі керівнику одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі оголошено про підозру в скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця тисячу доларів за закриття кримінального провадження щодо несплати податків.

Фото: вилучені кошти Також оперативники спецслужби затримали зловмисника на одній з центральних вулиць Херсона під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України чиновнику оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тривають слідчі дії. Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з Генеральною прокуратурою України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов оголошений в розшук.