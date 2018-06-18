В Херсонской области руководителю ДФС объявлено о подозрении

Чиновник требовал от частного предпринимателя тысячу долларов
В Херсонской области по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) руководителю Государственной фискальной службы (ГФС) объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины уличенному на взятке руководителю одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и в г. Севастополе объявлено о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя тысячу долларов за закрытие уголовного производства в отношении неуплаты налогов.
Напомним, ранее сообщалось, что Городской голова Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов объявлен в розыск.