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В Херсонской области руководителю ДФС объявлено о подозрении

НовостиОбщество    18.06.2018 - 23:15
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Чиновник требовал от частного предпринимателя тысячу долларов

В Херсонской области по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) руководителю Государственной фискальной службы (ГФС) объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам Службы безопасности Украины уличенному на взятке руководителю одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и в г. Севастополе объявлено о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя тысячу долларов за закрытие уголовного производства в отношении неуплаты налогов.

Фото: изъятые средства
Также оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Херсона во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
 
В рамках открытого уголовного производства по части третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с Генеральной прокуратурой Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Городской голова Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов объявлен в розыск.

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Теги публикации: ГФС, Херсонская область, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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