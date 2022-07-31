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В Херсонській області знову лунають вибухи

Фото: в Херсонській області знову лунають вибухи (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Наталія Гурковська

В Бериславському районі Херсонській області чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Бавовна і Селітра вирішили розігріти орків перед нічними концертами і несподівано завітали в Бериславський район. Вибухи "гуманітарки" чути далеко від епіцентру "вечірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

Окрім цього, українські військові знищили російську артилерійську батарею.

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