В Херсонской области снова раздаются взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Хлопок и Селитра решили разогреть орков перед ночными концертами и неожиданно посетили Бериславский район. Взрывы "гуманитарки" слышны далеко от эпицентра "вечеринки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ВСУ уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

Кроме этого, украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую батарею.

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