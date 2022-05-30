У Херсоні та області знову зник мобільний зв'язок
Фото: у херсонців зник мобільний зв'язок (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогодні ввечері, 30 травня 2022 року, в Херсоні та області зник мобільний зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
Зазначимо, інформації про причини відсутності зв'язку в окупованому регіоні поки немає.
Нагадаємо, напередодні Збройні сили України перейшли в контрнаступ за кількома напрямками в Херсонській області. Станом на вечір 30 травня, російських окупантів вибили з Миколаївки в районі Берислава.
Минулого тижня в Херсонській області теж пропадав мобільний зв'язок від "Київстар" і "Водафона". Тоді повідомлялося про пошкодження оптоволоконної магістралі.
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