У Херсонській області підтвердили 7 нових заражень COVID-19

В Херсонській області протягом доби, 8 травня, підтвердили 7 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що шестеро хворих є жителями села Гладківка Голопристанського району. Всі вони контактували з раніше інфікованою людиною. Ще один випадок COVID-19 підтвердили у дитини з Олешковского району.

Також в ОДА зазначили, що за добу двоє жителів Олешковского району одужали від коронавіруса

"станом на 8 травня в області 156 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірус, 69 з них вже одужали, і, на жаль, є 2 летальних результату", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області прокуратура відкрила справу через спалах коронавірусу в Перечинському дитячому інтернаті. Там захворіло 10 осіб, з них 4 - діти.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області коронавірусом заразилися 10 медичних працівників, які контактували з пацієнтом з COVID-19. Медики проходять лікування на самоізоляції.