ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура відкрила справу через спалах COVID-19 в інтернаті на Закарпатті

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 19:41
Прокуратура відкрила справу через спалах COVID-19 в інтернаті на Закарпатті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В інтернаті захворіло 10 осіб, 4 з яких діти

Прокуратура Закарпатської області відкрила справу через спалах коронавірусу COVID-19 у Перечинській школі-інтернат для дітей сиріт. Про це повідомили в прес-службі прокуратуры.

Повідомляється, що станом на ранок 8 травня коронавірус підтвердили у 10 чоловік пов'язаних з даним навчальним закладом. Серед хворих - четверо дітей у віці від 12 до 15 років. Вони перебувають під наглядом медиків в обласній дитячій лікарні.

"Попередня правова кваліфікація в даному виробництві за ч. 1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь", - повідомили в прокуратурі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області поліція оголосила про підозрі директору будинку престарілих, де померли три людини від коронавірусу. Директора звинувачують у порушенні санітарних правил і норм. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровській області правоохоронці відкрили справу через спалах COVID-19 в трьох реабілітаційних центрах міста Підгороднє. У центрах захворіли відразу 26 осіб.

Теги Новини України Закарпаттяуголовное делоинтернатыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся