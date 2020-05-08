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У Харківській області від пацієнта з COVID-19 заразилися десять медиків

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 16:02
У Харківській області від пацієнта з COVID-19 заразилися десять медиків
Ілюстративне фото (flickr)

Медики були відправлені на самоізоляцію

У Красноградському районі Харківської області коронавірусом заразилися десять медичних працівників, які контактували з пацієнтом з COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Красноградської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що медики були відправлені на самоізоляцію.

"За останню добу зареєстровано 11 підтверджених випадків захворювання COVID-19 (у т. ч. 10 - це контактні медпрацівники, один хворий перебуває на стаціонарному лікуванні)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в області лабораторно підтверджено 410 випадків зараження коронавірусом, з яких десять осіб померли.

Нагадаємо, у Вінницькій області зросла кількість медичних працівників хворих коронавірусом. В області кожен третій інфікований коронавірусом - це медик.

Крім того, станом на 8 травня, в Україні за добу заразилися 504 людини, серед заражених 44 дитини і 98 медиків. Загальне число інфікованих COVID-19 збільшилася до 14 195 осіб.

При цьому за минулу добу від коронавіруса одужали 310 осіб, тим самим збільшивши загальне число тих, хто перехворів COVID-19 до 2706.

Теги Новини України ХарківКоронавірус
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