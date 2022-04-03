В Чернігівській області окупанти звільнили мера Сновська
Фото: мер Сновська Олександр Медведьов (facebook.com)
Мер міста Сновська Чернігівської області Олександр Медведьов повернувся з російського полону. Окупанти тримали його майже тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера Києва Віталій Кличко.
Міського голову разом із сімома іншими жителями громади викрали 25 березня. Через три дні чотирьох мешканців відпустили, проте доля мера лишалась невідомою.
Кличко зазначив, що чоловік був захоплений через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами.
Нагадаємо, що сьогодні також з російського полону був звільнений мер міста Берислав Херсонської області.
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