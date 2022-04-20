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У Херсонській області окупанти обшукують будинки місцевих активістів і викрадають людей, - ОК "Південь"

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У Херсонській області російські окупанти готуються до референдуму. Вони проводять агітацію, обшукують будинки місцевих активістів і викрадають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативного командування "Південь".

Загарбники друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, і блокують українське телерадіомовлення і зв'язок. Крім того, уздовж трас ворожі війська щільно минуть поля, лісосмуги і дороги.

"Місцеве населення Херсонської області, що знаходиться під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти", - йдеться в повідомленні.

У командуванні "Південь" також розповіли про те, що на півночі Херсона ворог під прикриттям артилерійського і танкового вогню на 2 БТРах проводив розвідку боєм у бік Дніпропетровської області.

Але у нього нічого не вийшло. Військові ЗСУ відкрили вогонь, в результаті чого російська армія зазнала втрат і відступила на колишній рубіж.

"При спробі вертольота Ка-52 здійснити пуски на поразку, нашими підрозділами ППО був відкритий вогонь, що змусило ворога відстрілятися неприцільно і втекти", - додали в "Південь".

У Миколаївській області істотних змін в позиціях немає, зберігається загроза як артилерійських, так і ракетних ударів. В результаті ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.

У Чорноморській операційній зоні триває маневрування корабельної групи ворожого флоту. Тому залишається загроза ракетних ударів. Військові також не виключають висадку ворожого десанту.

Окупанти продовжують розвідувати наші позиції за допомогою безпілотників-розвідників, які успішно знищуються.

Загальні втрати ворога за добу на південних рубежах оборони становлять 19 солдатів і 6 одиниць техніки, серед яких броньована і автомобільна техніка, а також БпЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, ЗСУ збили за день російський винищувач Су-34, вертоліт Ка-52, 6 БпЛА і крилату ракету.

Ми також писали про те, що російські кораблі відійшли на 200 км від берегів України.

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