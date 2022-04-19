Російські кораблі відійшли на 200 км від берегів України, - ОК "Південь"
Росія відвела бойові кораблі Чорноморського флоту на 200 км від берегів України. Але продовжує блокувати судноплавство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
"У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних і десантних кораблів відсунулося майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, минулого тижня українські ракети "Нептун" потопили флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва", напередодні з'явилося відео палаючого корабля.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові відновили повітряну розвідку в Одесі та області.
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