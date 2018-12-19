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У Херсонській області в ДТП загинули п'ятеро людей

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 20:33
У Херсонській області в ДТП загинули п'ятеро людей
Фото: місце ДТП (hr.npu.gov.ua)

Два автомобілі зіткнулися "лоб в лоб"

В Олешківському районі (Херсонська область) на виїзді з села Раденськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області

Як зазначається, близько 13:00 сталося зіткнення двох автомобілів. В результаті ДТП 5 людей загинули, ще одна людина з травмами госпіталізована в районну лікарню. 

На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем "УАЗ", який рухався назустріч.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій іншого транспортного засобу загинули на місці пригоди. Два пасажири "УАЗа" з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Олешківську районну лікарню, де один із них від отриманих травм помер.

Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками.

 
Фото: місце ДТП (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, внаслідок зіткнення автобусу та легковика у селищі Івано-Франкове (Львівська обл.), яке сталося вночі неділі, 16 грудня, загинули троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ. 

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