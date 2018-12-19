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В Херсонской области в ДТП погибли пять человек

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 20:33
В Херсонской области в ДТП погибли пять человек
Фото: место ДТП (hr.npu.gov.ua)

Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб"

В Олешковском районе (Херсонская область) на выезде из села Раденск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, около 13:00 произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП 5 человек погибли, еще один человек с травмами госпитализирован в районную больницу.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении села Великие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля Renault, а также 58-летний водитель другого транспортного средства погибли на месте происшествия. Два пассажира "УАЗа" с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями.

 
Фото: место ДТП (hr.npu.gov.ua)

Напомним, в результате столкновения автобуса и легковушки в поселке Ивано-Франково (Львовская обл.), которое произошло ночью воскресенья, 16 декабря, погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.

РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в ночь на субботу, 15 декабря, произошла авария, в результате которого погибли двое людей.

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