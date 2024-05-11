В Херсонской области сбили два российских дрона-разведчика и ударный "Ланцет"

Украинские защитники за сутки сбили три российских беспилотника в Херсонской области. Два из них - дроны-разведчики и еще один - ударный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Украинские воины удерживают плацдарм на левобережье в районе населенного пункта Крынки. По данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне провели там одну попытку штурма.

Добавим, что часть Херсонской области оккупирована российскими войсками. Осенью 2022 года украинские защитники провели контрнаступление на юге и освободили правобережную часть региона, но левобережная часть до сих пор оккупирована.

Как отмечается, противовоздушной обороной юга Украины в Херсонской области уничтожены три вражеских дрона - разведывательные Supercam, ZALA и ударный "Ланцет".

Обстрелы Украины

Россия почти каждый день атакует Украину ударными дронами, а также с определенной периодичностью совершает массированные атаки с применением ракет разных типов. Так, в ночь на 8 мая оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины в шести областях.

После последней массированной атаки украинцев предупредили о возможных отключениях света. К счастью, энергетическая ситуация в Украине стабилизировалась, свет для населения не выключали.

Однако в Украине действуют ограничения для бизнеса и частного сектора.

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