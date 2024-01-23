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В Херсонской области задержали коллаборантку, которая прославляла гауляйтера Сальдо

Херсонская область, Вторник 23 января 2024 23:26
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В Херсонской области задержали коллаборантку, которая прославляла гауляйтера Сальдо Архивное фото: В Херсонской области задержали коллаборантку, которая прославляла гауляйтера Сальдо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Херсонской области задержали женщину, которая ранее помогала оккупантам проводить незаконный "референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Фигуранткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района. После оккупации громады она добровольно вступила в местный "избирком" россиян.

Находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона в состав России.

Для сбора подписей она брала с собой бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков.

Она прославляла гауляйтера Сальдо

В случае отказа участвовать в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

"Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка участвовала в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Владимира Сальдо", - говорится в сообщении.

В Херсонской области задержали коллаборантку, которая прославляла гауляйтера Сальдо

Фото: Коллаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

За сотрудничество с оккупантами их соратница получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тысяч российских рублей и "привилегию" по свободному передвижению по местности.

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области.

"На основании собранных доказательств сотрудники СБУ сообщили фигурантке о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц", - добавила спецслужба.

Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию русского диктатора Владимира Путина.

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