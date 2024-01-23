У Херсонській області затримали колаборантку, яка прославляла гауляйтера Сальдо

Правоохоронці в Херсонській області затримали жінку, яка раніше допомагала окупантам проводити незаконний "референдум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Фігуранткою виявилася мешканка села Дудчани Бериславського району. Після окупації громади вона добровільно вступила до місцевого "виборчкому" росіян.

Перебуваючи в лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельців "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії.

Для збору підписів вона брала із собою бюлетені та обходила двори в супроводі озброєних загарбників.

Вона прославляла гауляйтера Сальдо

У разі відмови брати участь у псевдореферендумі, людям погрожували ув'язненням і конфіскацією майна.

"Крім того, під час проведення фейкового плебісциту колаборантка брала участь в агітаційно-масових заходах, де вихваляли злочинну діяльність гауляйтера Володимира Сальдо", - йдеться в повідомленні.

Фото: Колаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

За співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала одноразову грошову "винагороду" в розмірі 50 тисяч російських рублів і "привілей" щодо вільного пересування місцевістю.

Їй загрожує до 10 років в'язниці

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та затримали її під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області.

"На підставі зібраних доказів співробітники СБУ повідомили фігурантці про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб", - додала спецслужба.

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну СБУ оголосила підозру за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.