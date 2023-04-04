Семьям с детьми запретили въезжать в ряд населенных пунктов Херсонской области
Семьи с детьми не смогут посещать ряд населенных пунктов Херсонской области из-за обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
По его словам, сейчас наблюдается тенденция возвращения семей домой. Но они возвращаются в зону, где ведутся активные боевые действия, и откуда эвакуируют детей.
Поэтому власти региона приняли решение запретить въезд семей с детьми в такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка.
Также такие семьи не смогут въезжать в: Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевку, Червоный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровку, Саблуковку, Дудчаны, Гавриловку, Михайловку, Золотую Балку, Осокоровку.
Помимо этого совет запретил посещения кладбищ, мест захоронений и проведение богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления населения во время пасхальных праздников.
"Первое решение обусловлено минной опасностью, второе – коварством армии РФ, которая может воспользоваться скоплением людей и нанести удар авиацией или тяжелой артиллерией", - объяснил глава ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что в ряде населенных пунктов Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей.
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