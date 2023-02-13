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В Херсонской области отремонтировали железную дорогу после обстрела РФ

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Херсонская область, Понедельник 13 февраля 2023 19:45
В Херсонской области отремонтировали железную дорогу после обстрела РФ Фото: В Херсонской области возобновили железную дорогу после обстрела РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 февраля, в Херсонской области восстановили железнодорожное полотно, недавно пострадавшее от обстрела армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Работы по восстановлению железнодорожного полотна после обстрелов в Херсонской области завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по графику будет возобновлено завтра.

"Благодарим всех железнодорожников за активную работу и представителей Херсонской и Николаевской ОВА за помощь", - добавили в УЗ.

Напомним, что в Херсонской области из-за российских обстрелов повреждена железная дорога. Поэтому сегодня, 13 февраля, поезд из Киева, который должен был прибыть в Херсон, отправится в Николаев.

В ночь на 13 февраля в Херсоне прогремели мощные взрывы. В тот момент в области не объявляли воздушную тревогу.

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