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У Херсонській області відремонтували залізницю після обстрілу РФ

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Херсонська область, Понеділок 13 лютого 2023 19:45
У Херсонській області відремонтували залізницю після обстрілу РФ Фото: У Херсонській області відновили залізницю після обстрілу РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок,13 лютого, у Херсонській області відновили залізничне полотно, яке нещодавно постраждало від обстрілу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів у Херсонській області завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух за графіком буде поновлено вже завтра.

"Дякуємо всім залізничникам за активну роботу та представникам Херсонської та Миколаївської ОВА за допомогу", - додали в УЗ.

Нагадаємо, що у Херсонській області через російські обстріли пошкоджена залізниця. Тому сьогодні, 13 лютого, потяг з Києва, який повинен був прибути до Херсона, попрямує в Миколаїв.

В ніч на 13 лютого у Херсоні пролунали потужні вибухи. На той момент в області не оголошували повітряну тривогу.

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