У Херсонській області відремонтували залізницю після обстрілу РФ

У понеділок,13 лютого, у Херсонській області відновили залізничне полотно, яке нещодавно постраждало від обстрілу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

"Дякуємо всім залізничникам за активну роботу та представникам Херсонської та Миколаївської ОВА за допомогу", - додали в УЗ.

Зазначається, що рух за графіком буде поновлено вже завтра.

"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів у Херсонській області завершено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсонській області через російські обстріли пошкоджена залізниця. Тому сьогодні, 13 лютого, потяг з Києва, який повинен був прибути до Херсона, попрямує в Миколаїв.

В ніч на 13 лютого у Херсоні пролунали потужні вибухи. На той момент в області не оголошували повітряну тривогу.

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