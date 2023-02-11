В Херсонской области двое жителей взорвались на вражеских минах
Сегодня, 12 февраля, в Бериславском районе Херсонской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Их обоих доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Херсонской области.
Первым в больницу города Кривой Рог был доставлен 26-летний житель Миловской общины Бериславского района. У него зафиксированы переломы и минно-взрывные травмы. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину.
Позже еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время уборки дров наступил на взрывной предмет. Его также доставили в больницу.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происходящего.
"Полиция напоминает, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесополос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины", - добавили полицейские.
По их словам, разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, поэтому опасно ходить:
- в лес;
- на водоемы;
- поля.
Также нельзя:
- приближаться к разбитой вражеской технике;
- заходить в заброшенные сооружения и дома;
- съезжать на обочину дорог;
- поднимать с земли подозрительные предметы.
"Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, недавно в Николаевской области взорвалась бригада энергетиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.